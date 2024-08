Veröffentlicht am 24. August 2024 von wwa

DAADEN – Verkehrsunfall in Daaden, auf dem Fontenay-Le-Fleury-Platz 1

Zunächst streifte am 23. August 2024, gegen 16:12 Uhr ein männlicher Fahrer mit seinem Pkw ein geparktes Fahrzeug und hielt in einer Parkbox an. Als er durch einen Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde, erschrak er sich, verwechselte Gas und Bremse und fuhr gegen den Hähnchenverkaufswagen. Der Verkäufer wurde durch heißes, austretendes Fett leicht verletzt. Quelle: Polizei