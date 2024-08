Veröffentlicht am 24. August 2024 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Straßengefährdung in Niederfischbach

Durch Zeugen wurde die Polizei in Betzdorf am 23. August 2024, gegen 17:22 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine Person in Niederfischbach, in der Konrad-Adenauer-Straße einfach die Straße überquert habe, ohne sich zu vergewissern, dass ein Fahrzeug kommt. Bedingt dadurch habe ein schwarzer VW Polo eine Vollbremsung machen müssen. Es habe sich dann ein verbaler Disput zwischen der Person und dem Fahrzeugführer ergeben. Da gegen den Überquerer jetzt ein Strafverfahren eingeleitet wurde, bitte die Polizei in Betzdorf darum, dass sich der Pkw-Fahrer meldet. Quelle: Polizei