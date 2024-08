Veröffentlicht am 24. August 2024 von wwa

WALDBREITBACH – Schnelle VfL-Athleten aus Waldbreitbach unterwegs im Hunsrück – Franziska Schneider gewinnt Marathonwertung – Marcel Engels wird Vierter

Franziska Schneider und Marcel Engels vom VfL Waldbreitbach bezwangen erfolgreich den „HalfTrail“ über 42 Kilometer und 700 Höhenmeter im Rahmen des Hunsbuckel-Trail (HuBuT). Schneider gewann die Marathonwertung der Frauen in 4:08 Stunden und Engels wurde in 4:14 Stunden starker Vierter bei den Männern – trotz der fordernden Strecke.

Auf schmalen Pfaden ging es durch Wälder auf und ab; unebener Untergrund wartete auf Feldern und prämierten Wanderwegen. Auch tiefe Schluchten, unter anderem an der Burgruine Balduinseck vorbei, sorgten für schwere Beine. Als wäre das nicht genug gewesen, galt es, neben einer Klettersteigpassage, unzählige umgestürzte Bäume zu überwinden. Eine Bachquerung bescherte beiden zusätzlich nasse Füße. Die Sportler mussten einiges an Durchhaltewillen und Anstrengung aufbringen. Doch Jammern war nicht angesagt. „Das war ein wirklich kurzweiliges Vergnügen!“, resümierten die VfL-Athleten hochzufrieden im Ziel.

Auch Lauftreffleiter Wolfgang Bernath war in den vergangenen zwei Wochen aktiv und fügte mit der Rennsteigquerung in Thüringen seiner Marathonsammlung ein weiteres Kapitel hinzu. Doch man muss keinen Marathon laufen können, um am Lauftreff des VfL Walbreitbach teilzunehmen: Jeden Mittwoch wird in unterschiedlich schnellen Gruppen eine Stunde gelaufen. Treffpunkt ist der Multifunktionsplatz an der Sporthalle Waldbreitbach (Jahnstraße 1). Eine Vereinszugehörigkeit und/oder vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Auskünfte gibt es per E-Mail an lauftreff@vfl-waldbreitbach.de.

Foto: Marcel Engels vom VfL Waldbreitbach bezwang den „HalfTrail“ im Rahmen des Hunsbuckel-Trail (HuBuT). Foto: Christoph Wendling