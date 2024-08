Veröffentlicht am 24. August 2024 von wwa

KOBLENZ – Kostenfreie Workshops für Musiker, Bands und Musikinteressierte zu den Themen Booking und Touring sowie Marketing beim zweiten pop rlp MUSIC SUMMIT in Koblenz

Am Sonntag, den 6. Oktober 2024 findet in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle der pop rlp MUSIC SUMMIT, eine Fachkonferenz der rheinland-pfälzischen Musikszene statt. Der Fokus des Events liegt auf der Relevanz der Popkulturförderung und dem Austausch von Musikern und weiteren Akteuren der populären Musikszene. Zudem stellen sich wichtige Initiativen vor, die für MusikschaRende aller Art interessant sind.

Musiker und Bands der Region haben im Rahmen des kostenfreien NetzwerktreRens die Möglichkeit an wertvollen Keynotes zu den Themen Booking und Touring sowie Marketing teilzunehmen. Erfahrene Branchenspezialisten vermitteln praxisnahes Wissen und konkrete Strategien zur Weiterentwicklung der musikalischen Karrieren.

Die Fachvorträge werden in Kooperation mit dem länderübergreifenden Förderprogramm Initiative Pop umgesetzt, ein zweimonatiger Förderparcours für angehende Musikwirtschaftsakteure der Großregion (Rheinland-Pfalz, Saarland, Belgien, Luxemburg und Frankreich).

Im Zuge dessen werden die Branchenexperten Norman Fleischer aus Berlin sowie Philipp Oppenhäuser aus Hamburg ihr Wissen in zwei Keynotes teilen. Beide Dozenten sind in der Musikszene bereits lange aktiv und können daher auf einen sehr großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Norman Fleischer ist Gründer der Berliner Marketingagentur Superunknown und arbeitet seit Jahren analoge wie auch digitale Marketingstrategien für KreativschaRende aus. Philipp Oppenhäuser gilt als absoluter Experte auf dem Gebiet Livemusik, sodass er relevante Informationen für Musiker zum Thema Booking und Touring beim pop rlp MUSIC SUMMIT weitergibt. Mit seiner

gegründeten Bookingagentur ANGER MANAGEMENT sammelte er wichtige Praxiserfahrung und baute tiefe Fachkenntnisse aus. Beide Vorträge finden in englischer Sprache statt.

Kostenfreie Tickets für den pop rlp MUSIC SUMMIT gibt es hier: https://www.eventbrite.de/e/pop-rlp-music-summit-2024-tickets-925144190177 Weitere Infos zum pop rlp MUSIC SUMMIT: https://pop-rlp.de/presse