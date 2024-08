Veröffentlicht am 24. August 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Minski im September: Vielfältig und preisgekrönt – Sondervorführungen zu den Dokumentarfilmtagen „LETs DOK“

Unter der Woche einmal aus dem Alltagstrott ausbrechen – was ist da besser geeignet als ein Abend im Kino? Die große Leinwand öffnet den Blick für andere Welten, fremde Lebensrealitäten und neue Perspektiven. Dass Kino nicht nur unterhält, sondern auch inspiriert und zum Weiterdenken anregt, weiß jeder, der ab und zu mittwochs in Neuwied ins Kino geht. Das Minski wird für sein vielfältiges Programm regelmäßig vom Land ausgezeichnet und wartet auch im September mit einigen filmischen Glanzstücken auf. Die Filme sind jeweils mittwochs ab 20 Uhr in der „Schauburg“, Dierdorfer Straße 2 / Ecke Heddesdorfer Straße zu sehen.

Den Auftakt macht am 4. September „Golda – Israels eiserne Lady“ mit Helen Mirren als Golda Meir, die von 1969 bis 1974 Ministerpräsidentin von Israel war. Der Film über die Staatslenkerin und ihr Kabinett zeigt eindrucksvoll, wie kompliziert der Nahostkonflikt nicht erst seit jüngstem ist.

Plastik ist heute allgegenwärtig – faszinierende Einblicke in das Denken und Handeln der Plastikindustrie und Lösungsansätze zur Bewältigung der Krise zeigt am 11. September „Plastic Fantastic“ von Isa Willinger. Anlässlich der beginnenden „Fair-Trade-Wochen“ zeigt das Minski diesen Film in Kooperation mit der „Lokalen Agenda“ von Stadt und Kreis Neuwied.

Anlässlich der „Interkulturellen Wochen“ beleuchtet am 18. September „Exil“ das Gefühl von Heimat und Zugehörigkeit, aber auch von Misstrauen und Isolation am fiktiven Beispiel von Pharmaingenieur Xhafer, der aus dem Kosovo stammt und sich zunehmend unerwünscht fühlt.

Im Rahmen der bundesweiten Dokumentarfilmtage „LETs DOK“ läuft am 25. September „Kulissen der Macht“. Der oscarnominierte Regisseur Dror Moreh beleuchtet darin, warum die westliche Welt bei vielen Kriegsverbrechen und Völkermordszenarios nicht oder nur zögernd eingeschritten ist.

Ebenfalls zu „LETs DOK“ zeigt das Minski am Montag, 30. September im „Metropol-Kino“ in Anwesenheit der Regisseurin Karin de Miguel Wessendorf „Kicken wie ein Mädchen“. Der Film begleitet die jungen Fußballerinnen der U15 von der SGS Essen-Schönebeck. Im Anschluss an die Vorführung findet ein Filmgespräch mit der Regisseurin statt.

„Mittwochs ins Kino“ – das Minski ist eine Kooperation zwischen dem städtischen Jugendamt, der Volkshochschule der Stadt Neuwied sowie den Filmtheaterbetrieben Weiler. Kinokarten können über eine Online-Buchung zur Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de erworben oder an der Abendkasse gekauft werden.