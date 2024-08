Veröffentlicht am 24. August 2024 von wwa

SASSENROTH – Über den Schreibwettbewerb zum ersten eigenen Buch

Sie ist – und daran bestehen keine Zweifel – die jüngste Schriftstellerin im Kreis Altenkirchen: Milou Altmann aus Betzdorf, gerade mal elf Jahre alt, hat ihr erstes Buch herausgegeben. Eine wunderbare Geschichte voller Magie. Und nicht nur ihre gesamte Familie ist mächtig stolz, sondern auch Achim Heinz, der Leiter des Kreis-Bergbaumuseums in Sassenroth. Denn: Besagte Geschichte wurde 2023 im Rahmen des jährlichen Schreibwettbewerbs zu Papier gebracht. Da ging Milou noch in die 4. Klasse der Martin-Luther-Grundschule in Betzdorf und war so auf den Wettbewerb aufmerksam geworden.

„Da ich sehr gerne schwimme, sollte es etwas mit dem Meer zu tun haben“, erzählt die junge Betzdorferin, die mittlerweile das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium besucht. Und so entführt sie ihre Leser in eine magische Unterwasserwelt, wo das Mädchen Mia der Meeresprinzessin hilft, einen Hai aus ihrem Schloss zu vertreiben. Da Milou selbst aufgrund einer gesundheitlichen Einschränkung nicht tauchen darf, ließ sie dabei umso mehr ihrer Phantasie freien Lauf. „Wenn sie eine Idee hat, kann sie sich sehr darauf konzentrieren“, erzählt Mama Nadine Altmann, die später auch noch ins Spiel kommen sollte, ebenso wie Milous Schwester Romy.

Milou jedenfalls nahm gemeinsam mit vielen anderen Kinder aus der Region am Schreibwettbewerb teil; ihre Geschichte, die da noch „Die Magie“ hieß, wurde von der Jury auf Platz 3 gesetzt und ein Jahr lang im Bergbaumuseum ausgestellt. Und während viele der DIN-A4-Blätter anschließend in Kartons oder Schränken verschwinden (bestenfalls), ging es bei Familie Altmann anschließend erst richtig los. Denn dort ist sehr viel Kreativität zu Hause: Nadine Altmann ist Klavier- und Orgellehrerin, Milou und Romy spielen Kontrabass bzw. Posaune.

Mithilfe einer App wurde die Geschichte anschließend illustriert, aber nicht mit langweiligen Vorgaben oder gar einer KI. Mit unglaublich viel Liebe zum Detail wurden die Geschöpfe gemalt und ausgeschnitten, ein Netz wurde gebastelt und mit Alu- und Rettungsfolie die Wasserwelt gezaubert. „Auf einmal hat die Geschichte angefangen zu leben“, so Nadine Altmann über die Arbeit des Trios. Aus „Die Magie“ wurde auf 18 Seiten und wundervoll illustriert „Eine magische Freundschaft“. Veröffentlicht wurde das Buch auf der Plattform „Epubli“ im sogenannten Selfpublishing, dort ist es für 13,99 Euro erhältlich, demnächst aber auch im Bergbaumuseum.

Achim Heinz freut sich, dass aus dem Schreibwettbewerb solch ein Werk entstanden ist. „Wir sagen immer: Man performt nicht nur für die Schule. Ob nun die Schüler oder auch die Studenten im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit den Unis in Siegen und Mainz: Viele gehen mit einer ganz anderen Motivation an die Sache heran, wenn ihre Arbeiten später im Museum und damit in der Öffentlichkeit zu sehen sind.“

Heinz jedenfalls würde sich freuen, wenn diese phantastische Arbeit Milou (mit Unterstützung von Schwester und Mama) Nachahmer findet. Und die Elfjährige? Die hat kurzfristig keine weiteren schriftstellerischen Pläne – aber: „Irgendwann würde ich gerne mal eine Fortsetzung schreiben.“

Foto: Milou Altmann (l.) hat mit Unterstützung von Schwester Romy und Mama Nadine ihr erstes eigenes Buch herausgegeben. Darüber freut sich auch Achim Heinz als Leiter des Kreis-Bergbaumuseums, ist die Geschichte doch anlässlich des jährlichen Schreibwettbewerbs entstanden. Foto: Kreisverwaltung/Thorsten Stahl