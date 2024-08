Veröffentlicht am 23. August 2024 von wwa

ALSDORF – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in 57518 Alsdorf, in der Hauptstraße

Donnerstagabend, 22. August 2024 gegen 19 Uhr, kam es im Bereich der Hauptstraße in Alsdorf, auf Höhe der Bell Oil Tankstelle, zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine 28-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Betzdorf beabsichtigte die Hauptstraße als Fußgängerin zu überqueren. Aufgrund eines, aus Richtung Ortsmitte kommenden und mit erhöhter Geschwindigkeit fahrenden, Personenkraftwagens musste sie auf die angrenzende Verkehrsinsel zurückspringen, um einen Verkehrsunfall zwischen ihr und dem Fahrzeug zu vermeiden. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Tatörtlichkeit. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei