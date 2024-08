Veröffentlicht am 23. August 2024 von wwa

KOBLENZ – Vermisstenfahndung nach 42-jährigem Mann syrischer Herkunft in Koblenz

Die Kriminalpolizei Koblenz fahndet derzeit nach dem Ali Abdullah Zenu, geb. 15. November 1981 in Akhtarin, Arabische Republik Syrien, wohnhaft in Niederberger Höhe 56077 Koblenz. Er ist seit Donnerstagabend 22:00 Uhr aus der Asylbewerberunterkunft Niederberg (Container) abgängig. Möglicherweise befindet sich der Vermisste in einer hilflosen Lage. In der Vergangenheit sei er häufig in den Bereich der Festung Ehrenbreitstein gegangen und habe sich auch dort in dem angrenzenden Waldgebiet aufgehalten. Auch das Waldgebiet in die andere Richtung (Immendorf) sei häufig sein Ziel bei Ausflügen gewesen.

Beschreibung: 173 cm groß kräftige Statur, Bauchansatz schwarze Haare, Bart Narbe im vorderen Halsbereich (aufgrund einer Operation) weißes T-Shirt mit zwei braunen Streifen im Brustbereich schwarze Jogginghose schwarze Sandaletten. Bilder können unter https://s.rlp.de/j8I3E1y eingesehen werden.

Bei Antreffen bitten wir die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261- 92 156 390 oder jede andere Dienststelle zu verständigen. Quelle: Polizei