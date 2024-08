Veröffentlicht am 23. August 2024 von wwa

BAD DÜRKHEIM – E-Scooter in Bad Dürkheim entwendet

Donnerstagabend, in der Zeit zwischen 21:30 und 23:30 Uhr, wurde durch Unbekannte ein E-Scooter in Bad Dürkheim, im Bereich der Spielbank, entwendet. Der Geschädigte hatte den E-Scooter mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Durch die Täter wurde das Fahrradschloss mit einem Schneidewerkzeug durchtrennt und der E-Scooter entwendet. Der Schaden beläuft sich auf circa 550 Euro. Zu den Tätern liegen keine Hinweise vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen. Quelle und Foto: Polizei