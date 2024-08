Veröffentlicht am 23. August 2024 von wwa

HATTERT – Verkehrsunfall auf der B 413 bei Hattert

Am 23. August 2024 gegen 13:20 Uhr kam es auf der B 413 zwischen Hachenburg und Merkelbach (Abfahrt Hattert-Hütte) zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines LKW und eines PKW. Beim Abbiegevorgang nach links übersah der LKW den entgegenkommenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß. Der PKW-Fahrer wurde verletzt. Die B 413 war kurzzeitig gesperrt. Etwaige Zeugen, insbesondere ein Traktor-Fahrer, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls an der Einmündung B 413/K 11 befunden haben muss, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hachenburg (02662-9558-0) zu melden. Quelle: Polizei