Veröffentlicht am 22. August 2024 von wwa

BELLHEIM – Suchmaßnahmen im Vermisstenfall einer 84-jährigen Frau aus Bellheim

Seit Samstag, 17. August 2024, wird eine in Bellheim in einem Seniorenwohnheim lebende 84-Jährige vermisst. Sie wurde zuletzt Samstagabend gegen 19 Uhr im Bereich der Riedburgstraße in Bellheim gesehen. Kurze Zeit danach wurde die Frau als vermisst gemeldet und ihr Aufenthaltsort ist seitdem unbekannt. Polizeikräfte begannen unverzüglich nach Bekanntwerden mit der Suche nach der Frau. Unterstützt wurden bereits die ersten polizeilichen Suchmaßnahmen von Kräften der Feuerwehr, der Rettungshundestaffel und einem Polizeihubschrauber. Seit Samstag bis einschließlich Donnerstag wurde der Ortsbereich Bellheim und umliegende Feld-, Wiesen-, und teils schwer zugängliche Waldbereiche, Gewässer und Bachläufe auf mehr als 13 Quadratkilometern abgesucht. Neben Kräften der Polizeidirektion Landau waren mehrere hundert Polizeikräfte aus Rheinland-Pfalz, Polizeihubschrauber, Polizeidrohnen, Taucher und Sonargeräte im Einsatz.

Umfassende Unterstützung dabei leisteten mehrere hundert Kräfte der Feuerwehren, des Deutschen Roten Kreuzes und weiterer Hilfsdienste samt deren technischem Gerät. Es wurden mehr als 30 Suchhunde eingesetzt. Trotz dieser umfangreichen und intensiven Suchmaßnahmen gibt es bislang keine Hinweise auf den Verbleib der Vermissten. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht. Auf Grund fehlender weiterer Ermittlungsansätze und Hinweise, werden die groß angelegten Flächensuchmaßnahmen reduziert und in anlassbezogene Suchmaßnahmen überführt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe. Ein Bild der Vermissten finden sich hier: https://s.rlp.de/oYzQ1C8. Hinweise zu der vermissten Frau und einem möglichen Aufenthaltsort werden weiterhin erbeten und können bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274 958-0 gemeldet werden. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die bislang mitgeteilten Hinweise, auch wenn diese bisher leider nicht zum Auffinden der Frau geführt haben. Quelle: Polizei