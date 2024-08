Veröffentlicht am 22. August 2024 von wwa

SCHÖNSTEIN – Gratis-Konzert mit Film-Melodien: Kammerorchester Westerwald-Sieg gastiert auf Schloss Schönstein

Es ist besondere Musik an einem besonderen Ort: Das Kammerorchester Westerwald-Sieg der Kreismusikschule Altenkirchen wird am Samstag, 31. August, erstmals auf Schloss Schönstein zu hören sein. Bei diesem Open-Air-Konzert im oberen Schlosshof dreht sich alles um die Filmmusik. „Ein herzliches Dankeschön an Graf Nicolaus von Hatzfeldt, dass unser Orchester an diesem wunderschönen Ort zu Gast sein darf“, so Stefanie Neuhoff als Verwaltungsleiterin der Musikschule.

Bei den Musikerinnen und Musikern des noch verhältnismäßig jungen Ensembles ist die Vorfreude jedenfalls riesengroß. „In einem Schloss spielt man ja nicht so oft, das ist schon eine tolle Location“, betont Dirigent Andrés Hancke, der die musikalische Leitung innehat. Zu Gehör kommen an diesem – hoffentlich schönen – Spätsommerabend bekannte Melodien, die man von der großen Leinwand oder vom TV-Gerät kennt. So wird u.a. James Bond seine musikalische Visitenkarte abgeben, aber auch die Fans von „Game of thrones“ oder „Fluch der Karibik“ dürfen mit einem Wiedererkennungseffekt rechnen.

Das Kammerorchester hat dieses Programm bereits bei der Toskanischen Nacht in Altenkirchen gespielt, wird es für das gut einstündige Konzert in Schönstein aber noch ergänzen. Zum Orchester gehören rund 20 Musiker, wobei die Verantwortlichen der Kreismusikschule großen Wert darauf legen, dass immer wieder talentierte Schüler integriert werden.

Beginn ist um 18 Uhr. Die Anzahl der Sitzmöglichkeiten ist begrenzt, Stehplätze gibt es aber in großer Zahl. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Aula der Wilhelm-Busch-Schule in Wissen (Böhmerstraße) statt. Statt eines Eintrittspreises wird um eine Spende gebeten.

Foto: Das Kammerorchester Westerwald-Sieg lädt zu einem Abend mit jeder Menge Filmmusik auf Schloss Schönstein ein. Foto: Kreismusikschule/Dimitri Melnik