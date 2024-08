Veröffentlicht am 22. August 2024 von wwa

MAINZ – „Wir benötigen ein umfassendes Managementkonzept“ – Lisa-Marie Jeckel fordert umfassende Maßnahmen zur Kontrolle der Waschbärenpopulation in Rheinland-Pfalz und fragt bei Landesregierung nach

Die steigende Entwicklung der Waschbärenpopulation hat Lisa-Marie Jeckel, Parlamentarische Geschäftsführerin der FREIE WÄHLER-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz, zum Anlass genommen, um mittels einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung Informationen zur Entwicklung dieser invasiven Art in Rheinland-Pfalz zu erhalten. „Im Besonderen in der Westpfalz vermehren sich Waschbären stark. Wir erwarten von der Landesregierung transparente Informationen und ein umfassendes Managementkonzept, das alle betroffenen Akteure mit einbezieht“, so Jeckel.

Die FREIE WÄHLER-Abgeordnete fordert „wirksame Kontrollmaßnahmen, um die heimische Biodiversität zu schützen“. Sie weist darauf hin, dass Waschbären als invasive Art gemäß EU-Verordnung eine Bedrohung für die Flora und Fauna darstellen. Waschbären haben keine natürlichen Feinde und bestehende Jagdmaßnahmen bleiben oft wirkungslos, da die Tiere als intelligent und lernfähig gelten. Jeckel erwartet von der Landesregierung eine detaillierte Aufschlüsselung der Populationsentwicklung seit 2019 sowie eine Prognose zur künftigen Entwicklung und eine Einschätzung der bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung der Population. Zudem möchte sie wissen, welche finanziellen Mittel bereitgestellt werden und welche Behörden an einem Managementkonzept beteiligt sind.

Die FREIE WÄHLER-Abgeordnete betont zudem die Bedeutung der Anliegen der Bevölkerung und mahnt zur Dringlichkeit einer tierschutzgerechten, aber nachhaltigen Lösung. „Denn die Waschbären bedrohen nicht nur die Biodiversität, sondern auch die landwirtschaftlichen Interessen und die Lebensqualität der Bürger“, so Jeckel.