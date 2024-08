Veröffentlicht am 22. August 2024 von wwa

BAD EMS – Bartholomäusmarkt ohne Blumenkorso großer touristischer Schaden – Bad Ems fehlt eine große Attraktion – Hohe Auflagen sind ein Fiasko für alle Veranstalter

Wenn von Freitag bis Montag der Bartholomäusmarkt in Bad Ems wieder zahlreiche Gäste aus dem Rhein-Lahn-Kreis und darüber hinaus zum Feiern einlädt, trübt dennoch ein Schatten die Freude: Denn der weit über die Grenzen hinaus bekannte Blumenkorso findet nicht statt. Trotz zahlreicher Hilfestellungen, unter anderem durch den TÜV Rheinland bei der Prüfung der zahlreichen Auflagen für die Fahrzeuge, hat der Bartholomäusmarktverein aufgrund hoher Kosten kapituliert. Eine Umsetzung unter den bereits seit Jahren angedrohten Verschärfungen des Veranstaltungsrechts ist angesichts der aktuellen Gesetzeslage nicht mehr möglich. Lisa-Marie Jeckel, Abgeordnete der FREIEN WÄHLER-Landtagsfraktion aus dem Rhein-Lahn zu dem Aus: „Eine Traditionsveranstaltung geht verloren, ein Touristenmagnet für die Kurstadt Bad Ems und die Region ist damit unwiederbringlich an den verschärften Auflagen aus Bund und Land gescheitert. Wir können den Unmut mehr als nachvollziehen, denn in zahlreichen parlamentarischen Initiativen haben die FREIEN WÄHLER seit Jahren im Landtag auf die negativen Folgen für die Brauchtumspflege hingewiesen – leider ohne Erfolg.“ Den Ausfall des Blumenkorsos bezeichnet Jeckel als großen Schaden und Fiasko für den Tourismus in der Region.

Bereits in 2023 und 2024 haben zahlreiche Fastnachtsumzüge und auch andere Veranstaltungen aufgrund der hohen Anforderungen an Sicherheit, Amokprävention und Rettungsvorsorge nicht mehr stattgefunden. „Die Ampel in Mainz hat durch die während der Corona-Zeit gefassten Beschlüsse, die erst jetzt so richtig wahrgenommen werden, dem Brauchtum einen riesigen Tiefschlag versetzt. Der so gerne gebrauchte Slogan der Landesregierung „Rheinland-Pfalz Gold“ hat dadurch jetzt eher einen blechernen Schein erhalten“, so Lisa-Marie Jeckel in ihrem Resümee.