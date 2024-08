Veröffentlicht am 22. August 2024 von wwa

KOBLENZ – Prof. Dr. Markus Bombeck zum neuen Professor im Fachbereich Bauen – Kunst – Werkstoffe der Hochschule Koblenz ernannt

Die Hochschule Koblenz freut sich, die Ernennung von Prof. Dr. Markus Bombeck als Professor für das Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft und Wasserbau im Fachbereich Bauen – Kunst – Werkstoffe bekannt zu geben. Bombeck bringt eine beeindruckende akademische und berufliche Laufbahn mit, die ihn zu einem ausgewiesenen Experten in der Wasserwirtschaft macht.

Prof. Dr. Markus Bombeck, Jahrgang 1979, absolvierte sein Abitur am Gauß-Gymnasium in Worms und leistete anschließend seinen Wehrdienst ab. Zwischen 2000 und 2006 studierte er Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Braunschweig, wo er sich früh auf den Bereich Wasserwirtschaft spezialisierte. Während seines Studiums nutzte er zwei Urlaubssemester, um praktische Erfahrungen in einem Bauunternehmen in Brisbane, Australien, zu sammeln.

Nach seinem Studium arbeitete Prof. Dr. Bombeck neun Jahre als Diplom-Ingenieur in einem Ingenieurbüro unter der Leitung von Prof. Rudolph in Witten, wo er an zahlreichen Projekten im Bereich der Wasserwirtschaft mitwirkte. Parallel dazu war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Umwelttechnik und Management an der privaten Universität Witten-Herdecke tätig. Dort arbeitete er in diversen nationalen und internationalen Forschungsprojekten mit. 2012 promovierte er an der Ruhr-Universität Bochum mit einer Dissertation zum Thema „Allokation von Wasserressourcen durch Integration ökonomischer Aspekte im IWRM am Beispiel des Einzugsgebietes ‚Mittlerer Olifants‘, Südafrika“.

Von 2016 bis zu seiner Berufung an die Hochschule Koblenz war Bombeck bei der Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner beschäftigt, zuletzt als Fachgebietsleiter für die Planung von Kläranlagen. „Ich freue mich sehr auf die neuen Herausforderungen an der Hochschule Koblenz und darauf, mein Wissen und meine Erfahrungen an die Studierenden weiterzugeben. Besonders wichtig ist mir, das Thema Ressourcenschonung und nachhaltiges Wassermanagement in Lehre und Forschung zu verankern,“ so Bombeck.

Bombeck lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Thür bei Mendig. In seiner Freizeit widmet er sich gemeinsam mit seinen Kindern der Programmierung von Einplatinencomputern. Auch gemeinsames Musizieren gehört zu Bombeck´s Leidenschaft.

Die Hochschule Koblenz heißt Prof. Dr. Markus Bombeck herzlich willkommen und freut sich auf die Zusammenarbeit in Forschung und Lehre. Foto: Hochschule Koblenz/ Martin Lisek