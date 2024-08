Veröffentlicht am 21. August 2024 von wwa

WISSEN – Grillfest des VdK Ortsverbandes Wissen

Es war mal wieder ein gelungenes Grillfest des VdK Ortsverbandes Wissen in Schönstein. Bei strahlendem Sonnenschein konnte in diesem Jahr das Grillfest des VdK- Ortsverbandes am Schützenhaus in Schönstein stattfinden. Für die über 120 anwesenden Mitglieder und Gäste wurde Samstagnachmittags der Grill angeworfen und die ersten gut gekühlten Getränke verteilt, welche bei den hochsommerlichen Temperaturen gerne angenommen wurden.

Auch die leckeren Steaks und Würstchen vom Grill mit Brot und Salatbeilagen fanden großes Interesse, trotz der hohen Außentemperaturen, die jedoch unter den großen Sommerschirmen einigermaßen erträglich waren. Es gab wie immer viel zu erzählen an den Tischen, den neuesten Tratsch und die alten Geschichten, welche für reichlich Gelächter sorgten.

Viel zu schnell ging der Nachmittag vorbei und die Bänke leerten sich nach und nach. Es musste keiner hungrig oder durstig den Heimweg antreten, da wie in jedem Jahr auch diesmal wieder Wurst, Fleisch und Getränke übrigblieben. An dieser Stelle sei nochmal ein herzliches Dankeschön an alle flinken Helferinnen und Helfer gesagt, die keinen verhungern oder verdursten ließen, sowie dem Hausherrn für ihren Beitrag zum gelungenen VdK- Grillfest.

Hier noch ein Hinweis auf die nächsten Veranstaltungen des VdK Ortsverbandes Wissen: Geplant ist eine Wanderung am 21.September in Mittelhof über den Steckensteinerkopf oder Köppernöll bis zum Gasthaus Cordes. Die VdK Mehrtagesfahrt führt ins Chiemgau in der Zeit vom 02. bis 06. Oktober 2024. Text und Fotos: Gerhard Horneck