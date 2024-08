Veröffentlicht am 21. August 2024 von wwa

STEIMEL – Versuchter Diebstahl auf dem Campingplatz in Steimel

Ein Unbekannter versuchte am Dienstagabend, 20. August 2024, gegen 23:40 Uhr, zwei Camper auf dem Campingplatz in Steimel zu bestehlen. Die beiden Personen hatten sich bereits in ihren Camper zurückgezogen, als der Täter eine im Vorzelt abgestellt Tasche durchwühlte. Da ihm hierbei ein Gegenstand herunterfiel, wurden die Personen auf den Täter aufmerksam. Der flüchtete unerkannt. Quelle: Polizei