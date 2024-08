Veröffentlicht am 20. August 2024 von wwa

BAD BERGZABERN – Herrenloses Fahrrad sucht Eigentümer in Bad Bergzabern

Sonntag, 18. August 2024, gegen 22:45 Uhr, wurde der Polizei Bad Bergzabern ein herrenloses Fahrrad gemeldet. Das Fahrrad der Marke Tauris mit einer leichten Beschädigung, wurde in der Weißenburger Straße 2 gefunden. Der Eigentümer wird gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen. Quelle und Foto: Polizei