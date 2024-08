Veröffentlicht am 20. August 2024 von wwa

PRACHT-WICKHAUSEN – Sachbeschädigung durch Graffiti in Pracht-Wickhausen

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 16. August 2024, von 16:00 Uhr und Sonntag, dem 18. August 2024, bis 12:00 Uhr kam es im Bereich der Ortslage Wickhausen zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Betroffen sind zwei Bushäuschen und eine Ampelanlage in der Altenkirchener Straße, sowie ein in der Baustelle Grubenstraße abgestellter Bagger. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei