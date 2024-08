Veröffentlicht am 20. August 2024 von wwa

OBERERBACH – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der K 154 bei 56414 Obererbach

Am 19. August 2024 gegen 20 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus der VG Wallmerod die K 154 von Obererbach aus kommend in Fahrtrichtung Hundsangen. Der PKW kam infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten, durchfuhr er ein Feld, lenkte nach einigen hundert Metern wieder zurück auf die Fahrbahn, kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einer Böschung zum Stillstand. Im Anschluss manövrierte der

Beschuldigte aus der Böschung heraus und fuhr wieder zurück nach Obererbach, wo das stark beschädigte Fahrzeug durch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr angehalten wurde. Die Feuerwehr verständigte die Polizei Montabaur, Durch die eingesetzten Beamten wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand; ein Atemalkoholtest bestätigte dies. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde zum Zwecke der Entziehung sichergestellt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Quelle: Polizei