Veröffentlicht am 20. August 2024 von wwa

WISSEN – Eine Vielzahl von Angeboten für das Wisserland – Kolpingsfamilie Wissen stellt Programm für Herbst und Winter vor

Nach den Ferien bedeutet für die Kolpingsfamilie Wissen vor dem Programm für das zweite Halbjahr 2024. Der übliche Kolpingtreff im Restaurant „Old Bakery“ wird auch weiterhin am ersten Mittwoch im Monat um 18.00 Uhr stattfinden. Aber der Verein hat noch viel mehr geplant. Die nun vorgestellte Übersicht beinhaltet sowohl traditionelle Termine im religiösen Bereich, den Wissener Jahrmarkt, als auch interessante Exkursionen und Vorträge. Gäste sind immer herzlich willkommen, denn alle Veranstaltungen richten sich auch an Nichtmitglieder.

Los geht es am Donnerstag, dem 29. August 2024 mit einer Betriebserkundung bei der Firma Solar Conze in Roth/Heckenhof. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr das Betriebsgelände auf dem Grundstück der früheren Molkerei.

Ebenfalls in der Nachbarschaft in der Verbandsgemeinde Hamm begibt sich der Verein aus Wissen auf die Spuren von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dem bekanntesten Sohn der Region. Im Raiffeisenmuseum und an anderen Punkten in seinem Geburtsort Hamm geht es um die Erinnerung an ihn und natürlich steht auch das heute weltumspannende Werk des Genossenschaftsgründers im Mittelpunkt.

Am Freitag, dem 13. September 2024 trifft man sich um 16.00 Uhr am Kulturhaus in der Scheidter Straße 11 in Hamm und zum Abschluss wird auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Das Wochenende 05. – 06. Oktober sieht in Wissen den 55. Jahrmarkt der katholischen Jugend. Ein Pflichttermin für die Kolpingsjünger.

Am Samstag, den 26. Oktober 2024 ist die Kolpingsfamilie Wissen dann Gastgeberin des

Weltgebetstages des Kolpingwerks für den Bezirk Oberberg – Süd. Ein Kaffeetrinken im Pfarrheim Wissen um 15.30 Uhr und ein Vortrag von Kolpingschwester Sabine Terlau bilden den Auftakt. „Für alle Fälle vorbereitet – wie kann ich mich auf Katastrophen vorbereiten?“ – lautet das Thema des Nachmittags. Um 18.30 Uhr folgen dann in der Kirche Sankt Katharina in Schönstein der Gottesdienst und das gemeinsame Gebet. Ein bewährter Redner ist der langjährige Parlamentsabgeordnete Ulrich Schmalz.

Am Donnerstag, dem 21. November 2024 wird das Vereinsmitglied um 19.00 Uhr im Kolpingraum des katholischen Pfarrheims den Konflikt zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn beleuchten und dabei seine Erfahrungen als Berichterstatter für den Auswärtigen Ausschuss des Bundestages einfließen lassen.

Die Schuhaktion „Mein Schuh tut gut“ wird auch in diesem Jahr am Wochenende 07. – 08. Dezember gleichzeitig mit dem Kolpinggedenktag durchgeführt. Der Priester Adolph Kolping war gelernter Schuster und neben dem Gottesdienst am Samstag um 17.00 Uhr in der Krankenhauskapelle, der Gedenkfeier und einer Jubilarehrung, ist das Sammeln von Schuhen für das Kolpingwerk daher genau in seinem Sinn. Zum Ende des Programms geht es dann „zwischen den Jahren“ wie immer auf den Krippenweg.

Am Samstag, dem 28. Dezember werden es dann mal wieder ausgewählte Krippen in Köln sein, die man besuchen will – geselliger Abschluss in der Altstadt inklusive.