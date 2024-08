Veröffentlicht am 20. August 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Start in eine zukunftssichere Ausbildung – 13 neue Nachwuchskräfte bei der Kreisverwaltung Neuwied

Sicherer Arbeitsplatz, vielfältige Einsatzmöglichkeiten, flexible Zeiten und ein großes Team an jungen Leuten: Wer sich für eine Ausbildung bei der Neuwieder Kreisverwaltung entscheidet, darf sich auf viele Vorzüge freuen. Landrat Achim Hallerbach konnte kürzlich 13 neue Nachwuchskräfte im Kreishaus begrüßen und ihnen einen guten Start ins Berufsleben wünschen: „Trotz des aktuell großen Angebots an Möglichkeiten und Ausbildungsplätzen, haben Sie sich für die Kreisverwaltung entschieden. Sie werden es sicher nicht bereuen, denn es ist eine Ausbildung, die zukunftssicher und vielfältig ist. Nutzen Sie die Chance, von den kompetenten Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Fachabteilungen zu lernen – dann stehen Ihnen alle Türen offen.“ Und genau letzteres konnte auch der Erste Kreisbeigeordnete Philipp Rasbach bestätigen, der vor genau 17 Jahren als Anwärter im gehobenen Dienstbei der Neuwieder Kreisverwaltung seine Ausbildung begann.

Unter den 13 neuen Nachwuchskräften befinden sich sechs Anwärterinnen und ein Anwärter für das dritte Einstiegsamt („gehobener Dienst“), die als „Beamte auf Widerruf“ ein Duales Studium absolvieren werden. Weitere vier beginnen eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte, zwei als Kauffrau für Büromanagement und last, but not least eine Jahrespraktikantin im Bauamt.

Die Beamtenanwärter durchlaufen eine duale Ausbildung mit theoretischen Abschnitten an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen und praktischen Einsätzen im Kreishaus sowie bei anderen Behörden. Die Verwaltungsfachangestellten und Kaufleute für Büromanagement werden verschiedene Abteilungen der Kreisverwaltung kennenlernen und die Berufsschule sowie das Kommunale Studieninstitut Koblenz besuchen.

Folgende „Beamte auf Widerruf“ wurden ernannt: Hannah Krumscheid, Jan Paffenholz, Hanna Plange, Valerie Schmidt, Pauline Senokosov und Larissa Schmitz. Eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte starten Katja Feuser, Rina Maier, Elly März und Xenia Pastoors. Eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement beginnen Elisabet Raew und Daniela Maria Klaassen.

Lea Fendler wird ihr Jahrespraktikum in der Abteilung „Bauen und Umwelt“ absolvieren.

Foto: Landrat Achim Hallerbach, Ausbildungsleiterin Nesrin Uslu, Büroleiterin Diana Wonka, der 1. Kreisbeigeordnete Philipp Rasbach und Personalratsvorsitzende Birgit Eisenhuth freuen sich über 13 neue Nachwuchskräfte. Foto: Martin Boden/Kreisverwaltung Neuwied