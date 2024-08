Veröffentlicht am 20. August 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Der Kabarettist Lars Reichow präsentiert am Donnerstag, 29. August um 20 Uhr sein Programm „WUNSCHKONZERT – Best of Klaviator“ im KulturSalon an der Glockenspitze in Altenkirchen.

Es ist Zeit, alles zu geben, nichts zurück zu halten. Erst wenn das letzte Liebeslied erklungen ist, wenn die letzte Pointe euer Zwerchfell erschüttert hat, wenn der letzte Ton verklungen und die letzte Silbe gesprochen, wenn alle Frauengeschichten gebeichtet, wenn alle Männer entlarvt, alle Haustiere vertont wurden, wenn alle Politiker fachgerecht zerlegt worden sind, wenn das letzte Wort gesprochen und der letzte Ton verklungen, dann werdet ihr sehen, dass kein Wunsch mehr offen geblieben ist – und kein Auge trocken.

Man kann Reichow dabei zuschauen, wie er sich selbst die Wünsche von den Lippen abliest. Nie war so viel BESTES in einem Programm. Nie wurde Sprache und Musik klaviatorischer verbunden. Nie wurde so viel nach Luft geschnappt wie in diesem Programm.

Lars Reichow, der vielfache Preisträger, Radio- und Fernsehmoderator zeigt die ganze Bandbreite seines künstlerischen Potentials als Kabarettist, Comedian, Pianist und Sänger. Und er zeigt Haltung: Klare Worte gegen Nationalismus, Rassismus und ein Bekenntnis für ein weltoffenes Denken und Handeln. Ein unterhaltsamer und genussvoller Abend. Lars Reichow und sein Best of Programm „Wunschkonzert“ – ein sehr guter Grund, um sich mit der Wirklichkeit zu beschäftigen.

Tickets sind im Kulturbüro in der Marktstr. 30 in Altenkirchen für 30€ erhältlich, sowie bei allen bekannten Ticket-Regional VVK-Stellen (zuzügl. Gebühren). Weitere Infos unter www.kultur-felsenkeller.de oder telefonisch unter 02681 7118. Foto: Alexander-Sell