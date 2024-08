Veröffentlicht am 20. August 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Weiterbildungschancen nutzen: Zukunftsforum informiert über mögliche Förderprogramme für Unternehmen

In einer sich ständig wandelnden Arbeitswelt ist die berufliche Weiterbildung ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden kontinuierlich qualifizieren, bleiben wettbewerbsfähig und innovativ. Dabei stellt sich für viele Unternehmen jedoch zwangsläufig die Frage, wer, wann, wo und über welches Angebot weitergebildet wird und ob es finanzielle Unterstützung gibt. Die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen lädt unter dem Titel „Fördermöglichkeiten in der beruflichen Weiterbildung“ alle Unternehmen, Personalverantwortlichen und interessierten Mitarbeiter zum nächsten Zukunftsforum ein. Die kostenfreie Onlineveranstaltung findet am Donnerstag, 12. September, um 16 Uhr statt.

Referentin Diana Michel von der IHK Koblenz wird in der Veranstaltung einen Überblick über das Thema Weiterbildung, allgemein aber auch bezogen auf die Region geben, bevor sie unter anderem das Förderprogramm „Betriebliche Weiterbildung für Unternehmen“ vorstellen wird. Mit dem Programm können Betriebe ihre Beschäftigten auf neue Anforderungen am eigenen Arbeitsplatz vorbereiten, die sich durch Digitalisierungsmaßnahmen verändert haben. Auch die Arbeitnehmerseite wird nicht zu kurz kommen, denn es werden verschiedene Fördermöglichkeiten vorgestellt, die von den Mitarbeitern selbst beantragt werden können. Das Wissen können Personalverantwortliche wiederum an die eigene Belegschaft weitergeben und als Multiplikator dienen.

Als zweiten Referenten konnte die Wirtschaftsförderung Gunder Jurdzinski vom Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Altenkirchen gewinnen, der anhand von Praxisbeispielen einen Überblick über Umschulungen und Weiterbildungen gemäß dem Qualifizierungschancengesetz geben wird. Beide Fördermöglichkeiten bieten je nach Unternehmensgröße teilweise oder vollständige Kostenerstattung der Lehrgangskosten und des Arbeitsentgelts während der Weiterbildung an.

Insbesondere im Hinblick auf den Fachkräftemangel nimmt das Thema berufliche Weiterbildung einen immer größeren Stellenwert ein. Die Arbeitswelt verändert sich aufgrund von Digitalisierung, KI und flexibleren Arbeitsmodellen rasant. Um bestehende Mitarbeiter zu halten und neue zu finden, stehen Unternehmen zunehmend vor der Herausforderung mit den geänderten Rahmenbedingungen Schritt zu halten. Ein wichtiger Baustein kann dann die gezielte Weiterbildung sein. „Wir beobachten immer wieder, dass Unternehmen oft nicht wissen, dass es Fördermöglichkeiten im Bereich der beruflichen Weiterbildung gibt und wo sie sich dazu gezielt beraten lassen können. Mit der Veranstaltung möchten wir daher in erster Linie informieren, aber auch Unternehmen und Mitarbeiter ermutigen, das Thema mithilfe der vorgestellten Unterstützungsangebote im eigenen Betrieb anzugehen“, sagt Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen.

Eine Anmeldung ist bis zum 9. September über die Website der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen (www.wirtschaftsfoerderung-ak.de) möglich. Für Rückfragen ist Fides Lang (fides.lang@kreis-ak.de, 02681 – 81 39 08) erreichbar. Foto: Gerd Altmann/Pixabay