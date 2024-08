Veröffentlicht am 20. August 2024 von wwa

STECKENSTEIN – Traditionelles Scheunenfest im Mittelhofer Ortsteil Steckenstein

Beim traditionellen Scheunenfest im Mittelhofer Ortsteil Steckenstein legten sich auch wieder Kinder aus der Nachbarschaft mächtig ins Zeug. An beiden Veranstaltungstagen veranstalteten sie ein Geschicklichkeitsspiel am Wurfstand. Mit den Einnahmen unterstützen die Kids das Kinder- und Jugendhospiz „Baltarsar“ in Olpe. Man reichte auch Sammelbüchsen herum und bat um Spenden heimischer Unternehmen. Im vergangenen Jahr kamen so bei der allerersten Aktion 1.200 Euro zusammen, ein Betrag den die Kinder auch am Wochenende anvisiert hatten. (bt) Fotos: Bernhard Theis