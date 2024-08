Veröffentlicht am 20. August 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Neuer Online-Kurs zum Israel-Palästina-Konflikt und dem Einfluss der Religionen

Jerusalem, die Heilige Stadt, ist seit jeher Sehnsuchtsort für die drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam. Doch die Realität vor Ort ist geprägt von Gewalt, Konflikten und Krieg.

Der neue Online-Kurs „Judentum, Christentum und Islam im Israel-Palästina-Konflikt: Brandbeschleuniger oder Friedensstifter?“ geht der Frage nach, ob Religionen als Brandbeschleuniger wirken oder ob sie Potenzial zur Friedensstiftung haben. In Kooperation mit dem MGH Neustadt bietet die KreisVolkshochschule Neuwied am 19. September 2024 ab 18:30 Uhr einen Online-Abend unter der Leitung von Prof. Dr. Josef Freise an, der als Experte für Friedenspädagogik Einblicke und Analysen liefert. Gemeinsam sollen Perspektiven für eine Friedenslösung entwickelt werden Dieser Kurs bietet eine Gelegenheit, sich kritisch mit den komplexen Zusammenhängen von Religion und Konflikt im Nahen Osten auseinanderzusetzen. Der Kurs ist kostenfrei dank Landesförderung. Anmeldung: www.kvhs-neuwied.de/G144, Tel.: 02631 347813