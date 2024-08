Veröffentlicht am 19. August 2024 von wwa

NEUWIED – Wasserbüffel in Neuwied on Tour

Am 18. August 2024 wurden gegen 22:30 Uhr zwei Rinder in der Nodhausener Straße gemeldet. Es wurden zwei Wasserbüffel angetroffen, die auf einer Grünfläche fleißig Fallobst fraßen. Um zu verhindern, dass die Tiere auf die Straße laufen, wurde mit polizeilichem Absperrband eine Art Weidezaun errichtet. Die Tiere hielten sich vorbildlich an die Absperrung. Kurze Zeit später erschien der Eigentümer und die Tiere wurden wieder zurück in ihren Stall geführt. Quelle: Polizei