Veröffentlicht am 19. August 2024 von wwa

HÖHN – Sachbeschädigung an Firmenfahrzeugen in Höhn – Frontscheiben durch Metallgeschosse beschädigt

In der Zeit zwischen 14. August 2024, von 11 Uhr, und 19. August 2024, bis 07:24 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen an zwei Firmenfahrzeugen eines Schreinerei-Betriebes in Höhn. Die beiden an der Rheinstraße/B 255 auf dem frei zugänglichen Firmengelände geparkten Transporter, hauptsächlich die Frontscheiben, wurden vermutlich mit einer Steinschleuder und Stahlkugeln unterschiedlicher Größe beschädigt. An der Tatörtlichkeit konnten mehrere der genutzten Stahlkugeln sichergestellt werden; die werden entsprechend auf Spuren untersucht. Die Fahrzeuge können vorerst nicht mehr genutzt werden. Der Sachschaden dürfte deutlich im vierstelligen Bereich liegen. Sachdienliche Hinweise zur Tat bitte an die Polizei in Westerburg unter 02663-9805-0, oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei