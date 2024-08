Veröffentlicht am 19. August 2024 von wwa

WINDHAGEN – Diebstahl von E-Bike in Windhagen

Im Zeitraum vom 15. auf den -16. August 2024 kam es zum Diebstahl eines E-Bikes der Marke Carver, Farbe grau/schwarz, aus dem Fahrradstellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Rederscheider Straße. Das Fahrrad war zuvor mit einem Schloss am Fahrradständer befestigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei