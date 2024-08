Veröffentlicht am 19. August 2024 von wwa

MAINZ – Landesjagdgesetz: Auch der neue Entwurf hat noch Lücken – Fraktionsvorsitzender Helge Schwab sichert Jägern die weitere Unterstützung der FREIEN WÄHLER zu

Beim Besuch des Geschäftsführers des rheinland-pfälzischen Landesjagdverbandes, Dr. Sven Bischoff, bestätigte der neue Vorsitzende der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion, Helge Schwab, die weitere uneingeschränkte Unterstützung bei der Verabschiedung eines neuen Landesjagdgesetzes. Die gemeinsame Kritik an dem bisherigen Regierungsentwurf, nicht praxistauglich zu sein, hat das Umweltministerium inzwischen aufgegriffen und an vielen Stellen nachgebessert.

„Der Dialog mit den Jägern und allen Personen, die dieses neue Gesetz letztendlich umsetzen müssen, hat gewirkt. Aber es gibt immer noch Baustellen, die noch vor der Einbringung in den Landtag beseitigt werden müssen“, so Schwab nach dem Gespräch mit Dr. Bischoff. „FREIE WÄHLER werden weiterhin den Gesetzesprozess eng und kritisch begleiten. Der Landesjagdverband und alle Organisationen rund um die Jagd können sich darauf verlassen, dass wir weiterhin an der Seite der Jagdausübenden stehen.“

Foto: Helge Schwab, Fraktionsvorsitzender FREIE WÄHLER (links), mit Dr. Sven Bischoff, Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Landesjagdverbandes.