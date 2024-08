Veröffentlicht am 19. August 2024 von wwa

FLAMMERSFELD – Heiner Feldhoff liest in Flammersfeld am 19. August 2024.

Am Montag, den 2. September 2024, findet im Gemeindehaus Flammersfeld, Raiffeisenstraße 48, eine Lesung des Autors Heiner Feldhoff aus seinem Buch „Pauline Leicher oder Die Vernichtung des Lebens“ statt. Beginn ist um 18:00 Uhr. Heiner Feldhoff erinnert an ein Opfer der NS-Euthanasie aus Lautzert und schildert das Schicksal von Pauline Leicher, einer jungen Frau aus dem Westerwald, die im Rahmen des NS-Euthanasieprogramms ermordet wurde. Die Veranstaltung besteht aus der Lesung, einem anschließenden Gespräch sowie musikalischen Impressionen. Mitwirkende sind Martin Gerhards am Saxophon und Claudia Schwamberger als Vorleserin. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung unter der E-Mail-Adresse schulreferat.altenkirchen@ekir.de oder unter 02681 8008-27 ist notwendig.