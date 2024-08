FRIESENHAGEN – Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit auf der L 278, in der Gemarkung Friesenhagen

Veröffentlicht am 18. August 2024 von wwa

FRIESENHAGEN – Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit am 18. August 2024, um 04.26 Uhr, auf der L 278, in der Gemarkung Friesenhagen

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am 18. August 2024, um 04.26 Uhr die L 278 von der Landesgrenze NRW aus kommend in Richtung Friesenhagen. Kurz nach der Landesgrenze kam er von der Fahrbahn ab und verunfallte. Dabei löste das Fahrzeug automatisch einen Notruf aus. Da der Fahrer schwer zu verstehen war und es keine Angaben über mögliche Verletzungen gab, wurde auch sofort die Polizei über den Sachverhalt informiert. Bei Eintreffen der Streife an der Unfallstelle, flüchtete plötzlich der Fahrer vom Unfallort und verschwand im Wald. Ermittlungen vor Ort führten schnell zum Auffinden des Unfallfahrers. Der konnte im Zuge der Fahndung angetroffen werden und verstrickte sich auch zunehmend in Unklarheiten über das Verbleiben seines Fahrzeuges. Der 35-jährige war alkoholisiert und wies auch leichte unfalltypische Verletzungen auf. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein und das Fahrzeug wurden sichergestellt. Quelle: Polizei