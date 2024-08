NIEDERFISCHBACH – Körperverletzung in Niederfischbach, Im Schulwäldchen

Veröffentlicht am 18. August 2024 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Körperverletzung am 18. August 2024, um 00.05 Uhr, in Niederfischbach, Im Schulwäldchen



Bei einem Streit am 18. August 2024, um 00.05 Uhr, in Niederfischbach, Im Schulwäldchen zwischen einem 26-jährigen Taxifahrer und einem 58-jährigen Fahrgast wegen des Fahrpreises innerhalb der Ortslage, kam es zu einer gegenseitigen Körperverletzung, was für beide nun mit einer Strafanzeige endet. Offen bleibt aber noch eine Regelung über den regulären Fahrpreis. Dies muss noch mit dem Chef des Unternehmens „ausdiskutiert“ werden. Quelle: Polizei