Veröffentlicht am 18. August 2024 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfallflucht am 17. August 2024, 17.15 Uhr, in Herdorf, in der Schneiderstraße

Ein weißer Mercedes Cabrio eines 20-jähriges Mannes, der während des Einkaufes auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes abgestellt war, wurde vermutlich von einem anderen Pkw beim Ein- oder Ausparken an der vorderen linken Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich derzeit auf 2.000 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei