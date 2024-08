Veröffentlicht am 18. August 2024 von wwa

BETZDORF – Portemonnaiediebstahl am 17. August 2024, 14.00 Uhr, in Betzdorf, in der Wilhelmstraße

Von Unbekannten wurde am 17. August 2024, 14.00 Uhr, in Betzdorf, in der Wilhelmstraße die Geldbörse einer 71-jährigen Frau bei ihrem Einkauf im Vezir-Markt gestohlen. Sie hatte das Portemonnaie beim Bezahlen an der Kasse kurz abgelegt. Als sie ihren Einkauf eingepackt hatte, fehlte plötzlich die Geldbörse. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 02741/926-0. Quelle: Polizei