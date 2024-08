Veröffentlicht am 18. August 2024 von wwa

HERDORF – Portemonnaiediebstahl am 17. August 2024, zwischen 11.00 und 12.45 Uhr, in Herdorf, Am Rathaus

Von Unbekannten wurde am 17. August 2024, zwischen 11.00 und 12.45 Uhr, in Herdorf, Am Rathaus einer 57-jährigen Frau beim Einkaufen im Lidl-Markt in einem offensichtlich unbeobachteten Moment die Geldbörse aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche gestohlen. Der Schaden beträgt circa 150 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei