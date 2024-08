Veröffentlicht am 17. August 2024 von wwa

VETTELSCHOSS – Anwohner verhindert in Vettelschoß Unglücksfall

Am 16. August 2024 gegen 23:30 Uhr meldete ein Anwohner, dass er im Bereich der K 19, Auf der Höhe in Vettelschoß, eine junge männliche Person habe herumtorkeln sehen. Die Person sei im Wald verschwunden und er mache sich Sorgen. Durch die Beamten der Polizei Linz wurde auf einem Fußgängerweg neben der K 19 eine bewusstlose, 19 Jahre alte Person vorgefunden, so dass sofort Erste Hilfe Maßnahmen eingeleitet wurden. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes kam die Person, die von einer Party kam, wieder zu sich und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Linz transportiert. Quelle: Polizei