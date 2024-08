Veröffentlicht am 17. August 2024 von wwa

LEUBSDORF – Wiese in Leubsdorf in Brand gesetzt

Am 17. August 2024 gegen 01:30 Uhr brannte eine Wiese auf einem noch nicht bebauten Grundstück im Bereich der Faber-Straße in Leubsdorf. Der Brand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr und Polizei gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf eine angrenzende Garage verhindert wurde. Zuvor wurden durch Zeugen Geräusche, wie die von Feuerwerkskörpern oder Böllern, wahrgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen. Quelle: Polizei