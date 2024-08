Veröffentlicht am 17. August 2024 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Betrug am 17. August 2024, gegen 01.39 Uhr, in Niederfischbach, in der Konrad-Adenauer-Straße

Fünf jugendliche Personen ließen sich zunächst mit einem Taxi von Betzdorf nach Niederfischbach fahren und wollten für die Begleichung der Kosten an der vor Ort befindlichen Sparkasse Geld abheben. Als aber der Zutritt zum Geldautomaten verwehrt wurde, flüchteten kurzer Hand alle fünf in Richtung des Bürgerparks. Bei der Anzeigenaufnahme konnte aufgrund der Beschreibung ein Zusammenhang zu einem Ladendiebstahl, der Tage zuvor stattgefunden hatte, hergestellt und dadurch Hinweise auf einen Teil der Täter erlangt werden. Die sofortige Fahndung verlief erfolglos. Die Ermittlungen dauern an. Quelle: Polizei