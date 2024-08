Veröffentlicht am 17. August 2024 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an Pkw am 17. August 2024, gegen 00.20 Uhr, in Wissen, Im Kreuztal

Durch einen aufmerksamen Bürger wurde der Polizei gemeldet, wie ein männlicher Täter aus einem Pkw ausstieg und einen geparkten Pkw durch Tritte gegen den Kofferraum und die Beleuchtungseinrichtungen beschädigte. Wichtige Hinweise konnten erlangt werden, die zur Ermittlung der Täterschaft führen dürften. Es wurde Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro verursacht. Quelle: Polizei