ALSDORF – Fahren ohne Fahrerlaubnis am 17. August 2024, gegen 00.15 Uhr, in Alsdorf, in der Hauptstraße

Ein 17-jähriger Rollerfahrer wurde am 17. August 2024, gegen 00.15 Uhr, in Alsdorf, in der Hauptstraße aufgrund seiner Geschwindigkeit einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Roller frisiert war und der 17-jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Jetzt erwartet den Jugendlichen eine Strafanzeige, die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Vater des 17-jährigen erwartet ebenfalls ein Strafverfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Quelle: Polizei