Veröffentlicht am 17. August 2024 von wwa

BETZDORF – Trunkenheitsfahrt mit zusätzlichem Drogeneinfluss am 16. August 2024, gegen 22.20 Uhr, in Betzdorf, in der Kölner Straße

Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer fiel durch unsichere Fahrweise auf und konnte kurz darauf einer Kontrolle unterzogen werden. Neben einem Alkoholtest fiel auch ein Drogentest auf verschiedene Stoffgruppen positiv aus. Dem 40-jährigen wurde Blut entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Quelle: Polizei