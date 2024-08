Veröffentlicht am 17. August 2024 von wwa

SCHEUERFELD – Bandenmäßiger Ladendiebstahl am 16. August 2024, gegen 19.30 Uhr, in Scheuerfeld, in der Kirchstraße

Durch einen Mitarbeiter des Rewe-Marktes wurde die Polizei Betzdorf über einen Ladendiebstahl von drei männlichen Personen informiert, der gerade stattfand und die Täter verfolgt wurden. Ein Täter konnte sogar festgehalten werden, er gab an, nichts mit dem Diebstahl zu tun zu haben und wurde zunächst nach Personalienfeststellung aus „Mangel an Beweisen“ wieder entlassen.

Im Rahmen der Fahndung fiel der „Entlassene“ in verdächtiger Weise an einem abgestellten Fahrzeug auf. Plötzlich tauchten auch die beiden weiteren Täter auf, die sich im Gebüsch verborgen hielten. Nach einer erneuten Flucht konnten eine halbe Stunde später alle drei Personen festgenommen werden.

Die Durchsuchung aller mitgeführten Gegenstände inclusive des Fahrzeugs führte letztlich zum Auffinden umfangreichen Diebesgutes, vorwiegend handelte es sich um mehrere hundert Kleidungsstücke. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die bereits strafrechtlich in Erscheinung getretenen osteuropäischen Täter, wobei einer auch schon gesucht wurde, auf freien Fuß gesetzt. Der Gesamtschaden des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden. Quelle: Polizei