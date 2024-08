Veröffentlicht am 17. August 2024 von wwa

WALLMENROTH – Verkehrsunfall am 16. August 2024, gegen 15.20 Uhr, in Wallmenroth, in der Waldstraße

Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am 16. August 2024, gegen 15.20 Uhr, in Wallmenroth, die Tiergartenstraße und bog nach links in die Waldstraße ab. Wegen Müdigkeit fiel der Fahrer in einen Sekundenschlaf und verlor die Kontrolle über den Pkw. Er stieß gegen einen geparkten Anhänger, der durch die Wucht gegen einen weiteren geparkten Pkw und der wiederum gegen einen Zaun und eine Laterne prallte. Die Kettenreaktion führte zu einem Gesamtschaden in Höhe von knapp 34.000 Euro. Der 27-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Quelle: Polizei