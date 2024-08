Veröffentlicht am 17. August 2024 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfallflucht am 16. August 2024, zwischen 11.20 und 11.30 Uhr, in Mudersbach, in der Hauptstraße

Durch einen ausländischen Sattelzug mit einem roten litauischen Auflieger wurde am 16. August 2024, zwischen 11.20 und 11.30 Uhr, in Mudersbach, in der Hauptstraße der Zaun eines Firmengeländes beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Teilkennzeichen konnte abgelesen werden, so dass es Ermittlungsansätze zur Unfallverursachung gibt. Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, die sich bitte unter 02741/926-0 melden sollen. Quelle: Polizei