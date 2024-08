Veröffentlicht am 17. August 2024 von wwa

VETTELSCHOSS – Beschädigung einer Anzeigetafel in Vettelschoß

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 15. und Freitag, 16. August 2024 wurde an einem Wanderweg an der Straße Im Grünen Winkel in Vettelschoß eine Anzeigetafel beschädigt. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise werden an die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-943-0 erbeten. Quelle: Polizei