Veröffentlicht am 16. August 2024 von wwa

GROSSMAISCHEID – 23. Westerwälder Literaturtage – Samstag, 31. August 2024 um 18:30 Uhr im Wasserturm in Großmaischeid mit Thommie Bayer: Einer fehlt

Im Rahmen der 23. Westerwälder Literaturtage freuen wir uns, den renommierten Autor Thommie Bayer mit seinem neuen Roman „Einer fehlt“ begrüßen zu dürfen. Die Veranstaltung findet am 31. August um 18:30 Uhr im Wasserturm in Großmaischeid statt.

Auf leichtfüßige, aber kluge Art erzählt der Autor in seinem jüngst erschienen Werk „Einer fehlt“ die Geschichte einer großen Freundschaft und ihrer schwersten Prüfung: In den wilden 70er Jahren lernten sich Georg, Paul und Schubert auf einer Italienreise kennen. Seither sind sie enge Freunde. Als plötzlich Georgs Frau stirbt und dieser spurlos aus Wien verschwindet, machen sich Schubert und Paul auf die Suche nach ihm. Thommie Bayer nimmt uns mit auf eine gefühlvolle Reise in die Gefilde der Freundschaft, der Liebe und der Erinnerungen, die uns bis nach Ligurien führt.

Im Anschluss an die Lesung gibt es bei kleinen Häppchen und Getränken (nicht im Ticketpreis enthalten) die Möglichkeit zum Austausch und netten Beisammensein.

Thommie Bayer, 1953 in Esslingen geboren, studierte Malerei und war Liedermacher, bevor er 1984 begann, Stories, Gedichte und Romane zu schreiben. Neben anderen erschienen von ihm „Die gefährliche Frau“, „Singvogel“, der für den Deutschen Buchpreis nominierte Roman „Eine kurze Geschichte vom Glück“ und zuletzt „Das Glück meiner Mutter“.

Der Vorverkauf läuft bereits: Gebührenfreie Tickets für 15 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. Bei Internetbestellungen über ticket-regional.de können evtl. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand anfallen. Wer keine Vorverkaufsstelle in der Nähe aufsuchen kann, bekommt auf Wunsch die Karten gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de . An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 18 €.