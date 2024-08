Veröffentlicht am 16. August 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Land fördert Gigabitausbau im Landkreis Kusel mit 19,7 Millionen Euro

Das Land Rheinland-Pfalz fördert den Gigabitausbau im Landkreis Kusel mit 19,7 Millionen Euro. Den Förderbescheid des Landes in dieser Höhe überreichte Staatssekretär Dr. Denis Alt heute an Landrat Otto Rubly. Insgesamt fließen Fördermittel von Bund, Land und Kommune in Höhe von 65,8 Millionen Euro in den Ausbau der digitalen Infrastrukturen in der Region. Im Rahmen der Ausbaumaßnahmen sollen bis Ende 2030 2.576 Haushalte mit leistungsfähiger Glasfaser bis zum Gebäude versorgt werden.

„Flächendeckende Glasfaserinfrastrukturen sind die Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz und attraktive ländliche Räume. Gemeinsam mit den ausbauenden Telekommunikationsunternehmen arbeiten wir daran, bis zum Jahr 2030 alle Haushalte in Rheinland-Pfalz an das Glasfasernetz anzuschließen. Das Glasfaser-Projekt im Landkreis Kusel ist ein weiterer wichtiger Baustein zur Erreichung unseres Gigabit-Ziels“, erklärte Staatssekretär Dr. Denis Alt.

„Der flächendeckende Glasfaserausbau ist im Landkreis Kusel von zentraler Bedeutung für die Zukunft. Schnelles Internet ist heute eine Grundvoraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung, Bildung und Lebensqualität“, so Landrat Otto Rubly. „Damit schaffen wir die Grundlage für eine moderne und zukunftssichere Infrastruktur, die unseren Landkreis als Wohn- und Wirtschaftsstandort stärkt und in der Lage ist, der negativen demographischen Entwicklung entgegenzuwirken.“

Der Landkreis Kusel ist eine weitere Gebietskörperschaft in Rheinland-Pfalz, die von der Breitbandförderung des Bundes profitiert und eine Ko-Finanzierung des Landes erhält. Im Rahmen der Bundesförderung wird der Gigabitausbau im Landkreis mit 39,5 Millionen Euro gefördert, der Landkreis beteiligt sich mit weiteren 6,6 Millionen Euro.

Mit Stand Ende 2023 können bereits 67,79 Prozent der Haushalte in Rheinland-Pfalz auf Bandbreiten in Gigabitgeschwindigkeit zugreifen. Jeder fünfte Haushalt (21,54 Prozent) ist bereits an das Glasfasernetz angeschlossen.