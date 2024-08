Veröffentlicht am 16. August 2024 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz begrüßt neue Auszubildende im Bereich der Verwaltung

KOBLENZ. Die Hochschule Koblenz heißt zwei neue Auszubildende willkommen. Lucie Augel und Joshua Hinterweller werden als angehende Verwaltungsfachangestellte umfassende Einblicke in die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten der Verwaltung erhalten und verschiedene Abteilungen der Hochschule kennenlernen. Im Rahmen ihrer Ausbildung sammeln sie wertvolle Erfahrungen in zentralen Bereichen wie der Personalabteilung, der Buchhaltung und dem Studierendenservice.

Neu ist, dass in diesem Jahr erstmalig eine Auszubildende in Teilzeit die Ausbildung absolvieren wird. Das Ausbildungsziel wird daher nicht wie gewohnt nach drei Jahren, sondern nach vier Jahren erreicht.

„Wir freuen uns, die neuen Auszubildenden an unserer Hochschule zu begrüßen“, sagt Sarah Becker, Ausbildungsleitung der Hochschule Koblenz. „Die Ausbildung im Verwaltungsbereich ist ein wichtiger Bestandteil unseres Personalplanungskonzepts und trägt dazu bei, die Qualität unserer Verwaltungsarbeit zu sichern“. Becker ergänzt: „Wir sind überzeugt, dass unsere Auszubildenden von der breiten Palette an Erfahrungen profitieren werden, die ihnen in den verschiedenen Abteilungen durch die Ausbilderinnen und Ausbilder geboten werden.“

Die Hochschule Koblenz legt großen Wert auf eine praxisorientierte Ausbildung, die den Auszubildenden nicht nur fachliche Kenntnisse vermittelt, sondern auch soziale Kompetenzen fördert. Durch regelmäßige Feedbackgespräche und individuelle Betreuung wird sichergestellt, dass die Auszubildenden optimal auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet werden.

Die Hochschule Koblenz heißt die neuen Auszubildenden herzlich willkommen und wünscht ihnen einen erfolgreichen Start in ihre berufliche Laufbahn.

Weitere Informationen

Ab September startet die neue Bewerbungsphase für den Ausbildungsstart am 01.08.2025 für die Ausbildungsberufe Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachinformatiker der Fachrichtung Systemintegration, Kaufleute für Büromanagement und Verwaltungsfachangestellte. Nähere Infos hierzu findet man auf der Homepage der Hochschule:

https://www.hs-koblenz.de/hochschule/karriere-personal/arbeiten-an-der-hochschule-koblenz/ausbildung-an-der-hochschule-koblenz/1. Foto: Hochschule Koblenz/ Martin Lisek)