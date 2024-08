Veröffentlicht am 14. August 2024 von wwa

OBEROTTERBACH – Radfahrer wird schwer verletzt – Dunkler Kastenwagen flüchtet – Zeugen gesucht!

Mittwochmittag, 14. August 2024, gegen 13:15 Uhr, kam es auf der K 25, am Heidebrunnenhof bei Oberotterbach, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Radfahrer befuhr einen Feldweg aus Richtung Haftelhof kommend und wollte die K 25 überqueren. Dabei wurde der Radfahrer von einem in Richtung Oberotterbach fahrenden dunklen Kastenwagen erfasst und ins Gebüsch geschleudert. Der Radfahrer blieb schwerverletzt liegen. Der Fahrer des dunklen Kastenwagens setzte seine Fahrt in Richtung Oberotterbach fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das Fahrzeug müsste vorne rechts, so die Polizei, beschädigt sein. Neben dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Wer Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen dunklen Kastenwagen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden. Quelle und Foto: Polizei